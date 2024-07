„Gelungener Beitrag“ oder „nicht zielführend“? Von Müll und Entengrütze bedeckt: Maßnahmen am Saaraltarm spalten Saarlouiser Politik

Saarlouis · Trotz Bemühungen der Stadt prägen Wasserlinsen und Müll seit Monaten das Bild des Saaraltarms in Saarlouis. Wird also zu wenig unternommen? Und wie könnte die Situation langfristig verbessert werden? Die Fraktionen im Stadtrat haben hierzu verschiedene Meinungen. Doch in einem Punkt sind sich alle einig.

02.07.2024 , 12:58 Uhr

Nicht erst seit gestern so: Trotz mehreren Reinigungsversuchen durch die Stadt, wird der Saaraltarm in Saarlouis schon seit längerem von einer großen Zahl an Wasserpflanzen und darauf treibenden Müll bedeckt. Foto: Tom Peterson