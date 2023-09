Zahlreiche Wasserpflanzen an Oberfläche „Immer mehr verkrautet“ - Droht der Saaraltarm in Saarlouis „umzukippen“?

Saarlouis · Zahlreiche Wasserpflanzen bedecken derzeit die Oberfläche des Saaraltarms in Saarlouis - was bei einigen die Sorge vor einem „Umkippen“ des Gewässers schürt. Im Rathaus sehen die Verantwortlichen das Problem hingegen an einer völlig anderen Stelle.

10.09.2023, 20:00 Uhr

Sieht derzeit eher aus wie eine Wiese: Der Saaraltarm in Saarlouis verkrautet immer mehr. Ein „Umkippen“ droht aus Sicht der Stadt jedoch nicht. Foto: Ruppenthal

Passend zu seinem Ende legt der Sommer im Saarland nochmal deutlich nach - und lässt auch in Saarlouis die Natur wieder kräftig aufblühen. Mitunter grünt es jedoch auch an Stellen in der Kreisstadt, wo nicht wenige eher ein kräftiges Blau bevorzugen würden. Denn wer diese Tage entlang des Saaraltarms vor den Toren der Innenstadt spaziert, erblickt vor allem grüne Wasserpflanzen auf großen Bereichen der Wasseroberfläche.