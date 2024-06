„Funktioniert erstaunlich gut“ Tote Fische und Unrat in Saaraltarm – Saarlouis nutzt kurioses Hilfsmittel zur Reinigung (mit Video)

Mit der neuen Ölsperre könnten größere Mengen Wasserlinsen nun hingegen gezielt in Richtung Ufer geschoben und dort mit einer an einem Bagger angebrachten Spezialschaufel „komprimiert“ entnommen werden. Erstes Ziel sei jetzt, die wegen der Wasserlinsen abgeschaltete Wasserfontäne am Max-Planck-Gymnasium wieder in Gang zu bekommen.