Neues Programm für das Theater am Ring Das Kultur-Frühjahr in Saarlouis wird magisch

Saarlouis · Porminente Gäste, zahlreiche Lesungen, internationaler Tanz und zauberhafte Momente verspricht das Frühjahrsprogramm im Theater am Ring in Saarlouis. Diese Veranstaltungen stehen an.

13.02.2024 , 09:14 Uhr

Mit seiner Zaubershow „Las Vegas Illusions“ tritt Maxim Maurice vom 12. bis 14. April im Theater am Ring auf. (Archivfoto) Foto: Saarbrücker Zeitung/Marko Völke

Wieder einmal hat das Kulturamt Saarlouis ein Programm für das Theater am Ring auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Veranstaltungen wie der „Comedy Clash“ und der „Big Booty Basaar“ haben sich im vergangenen Jahr bewährt und stehen im Frühjahr erneut auf der Agenda. Ebenso haben altbekannte Reihen wie Erlesen, die Buchmesse Saar und Tanz-Events von Tanz SAL bis Lindy Hops erneut einen Platz im Saarlouiser Kultur-Kalender gefunden und auch prominente Gäste wie Sky Dumont und Guildo Horn geben dr Stadt 2024 die Ehre.