„Eine wundervolle Geste“ Saarlouiser Schüler übernehmen Patenschaft für jüdischen Friedhof (mit Fotos)

Auf dem jüdischen Friedhof an der Walter-Bloch-Straße in Saarlouis war es am Mittwochmorgen nicht so still wie sonst. Im Gegenteil: Von 10 bis 12 Uhr schrubbten rund 50 Schülerinnen und Schüler des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) eifrig Dreck von den Grabsteinen und Granitplatten. Mit Rechen und Gebläse legten sie die mit Laub verstopften Wege frei. Namen jüdischer Mitbürger, die seit Jahren nicht mehr lesbar waren, erschienen nach einer Behandlung mit Schwamm und Bürste wieder in neuem Glanz.