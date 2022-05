36-Jähriger verletzte drei Polizisten : Mann aus Dillingen stirbt nach Kollaps bei Festnahme

Saarlouis Ein 36-Jähriger aus Dillingen hatte diese Woche mutmaßlich auf eine Haustür geschossen. Wenig später verletzte er drei Beamte, kollabierte auf der Polizeistation. Nun ist der Mann gestorben.

Ermittlungen zufolge hatte der 36-Jährige am Montag in Dillingen auf die Haustür eines Mehrfamilienhauses geschossen. Als die Beamten ihn am Dienstag aufsuchten, griff der Mann sie laut Polizei an. Er musste mit Gewalt zu Boden gebracht werden und bekam Handfesseln angelegt.