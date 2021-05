Polizei im Einsatz : Tote Person in Saarlouis entdeckt - aktualisiert

Die Polizei in Saarlouis ist mit mehreren Beamten und einer Taucheinheit in der Nähe der Stadtgartenhalle im Einsatz. Zuvor wurde dort eine Person tot aufgefunden. Foto: Rolf Ruppenthal

Saarlouis In Saarlouis ist es am Mittwochabend zu einem Leichenfund gekommen. Die örtliche Polizeibehörde bestätigte entsprechende erste Informationen unserer Zeitung, wonach eine Person tot in der Nähe der Stadtgartenhalle im Saaraltarm aufgefunden worden sei.