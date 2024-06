Landrat erkennt Notlage Wieso der Kreis Saarlouis „mindestens zwei neue Schulen“ bauen will

Die Waldschule in Saarwellingen ist die größte Förderschule für geistige Entwicklung im Saarland. Neben der Privatschule der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Dillingen, der Schule am Ökosee, ist sie zudem die einzige Schule dieser Art im Landkreis Saarlouis. Da die Schülerzahlen steigen, denkt der Kreis nun darüber nach, neue Förderschulen zu bauen, um den Bedarf zu decken.

Foto: Ruppenthal