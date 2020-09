Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Premiere in Saarlouis : Zur Probe: Stoffmarkt nur mäßig besucht

Eingangskontrolle auf dem Saarlouiser Stoffmarkt am Sonntag: Wer den Markt besuchen wollte, musste eine Maske tragen und sich am Eingang registrieren. Foto: lx

Saarlouis Der Stoffmarkt in Saarlouis am Sonntag war der erste Markt seiner Art seit Corona – eine Probe für die Stadt. Unter strengen Auflagen lockte er allerdings nur vergleichsweise wenig Besucher an.