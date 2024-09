Vom Schottergarten zum Naturgarten 36. Kreisumweltpreis in Saarlouis verliehen – Das sind die Gewinner

Graue, überhitzte Steinwüsten statt summende Bienen und blühende Pflanzen – dieses Bild prägt auch im Kreis Saarlouis noch viele Wohngebiete. Während Schottergärten auf den ersten Blick pflegeleicht erscheinen und von vielen einfach den Geschmack treffen, sind sie in Wirklichkeit ein ökologisches Problem, das neben dem Klima vor allem die Artenvielfalt beeinträchtigt. Genau hier setzt der 36. Kreisumweltpreis in Saarlouis an, der in diesem Jahr Bürger auszeichnet, die aus ebendiesen tristen Flächen ein lebendiges Naturparadies geschaffen haben.