Ausstellung Kreisarchiv Saarlouis öffnet am 17. September seine Tore

Das Kreisarchiv Saarlouis öffnet am Sonntag, 17. September, seine Tore. Der Tag der offenen Tür dauert von 10 bis 17 Uhr an und wird von der Vereinigung für die Heimatkunde im Kreis Saarlouis in Zusammenarbeit mit dem Landkreis ausgerichtet. Der Verein existiert bereits seit 1958 und fokussiert sich auf Ahnen- und Familienforschung sowie regionale Geschichte.