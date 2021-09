Frau war alleine auf Rundweg in Saarlouis unterwegs : Jugendliche wollten mit Messer von Rentnerin Geld erpressen

Frau war alleine auf Rundweg in Saarlouis unterwegs

Saarlouis Die ältere Dame dachte zunächst, es handele sich bei den drei Verfolgern lediglich um miteinander spielende Jugendliche. Doch die Burschen waren alles andere als harmlos.

Drei bislang unbekannte Jugendliche verfolgten am vergangenen Sonntag (19. September) gegen 13:30 Uhr in Saarlouis eine 73-Jährige; die Frau ging alleine auf dem Rundweg am Saaraltarm von der Vaubaninsel bis zur Unterführung der St. Nazairer Allee spazieren.