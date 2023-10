Resolution im Stadtrat Saarlouis fordert Landesregierung nach Ford-Debakel zum Handeln auf

Saarlouis · Nach den jüngsten Entwicklungen um die Ford-Werke in Saarlouis hat sich der Stadtrat jetzt in einer Resolution an die Seite der betroffenen Mitarbeiter gestellt. Neben dem US-Konzern forderten die Ratsmitglieder auch die saarländische Landesregierung zum Handeln auf. Der Abgeordnete der FWG regte hingegen einen weitaus radikaleren Schritt an.

06.10.2023, 13:43 Uhr

Mit einer Resolution hat sich der Saarlouiser Stadtrat jetzt erneut an die Seite der Belegschaft des Ford-Werkes auf dem Röderberg gestellt. Die Abgeordneten fordern jetzt neben dem US-Konzern auch die Landesregierung zum Handeln auf. Foto: Ruppenthal

Von Jörg Laux und SZ Redaktion

Unter dem Titel „Saarlouis muss leben – Solidarität mit den Beschäftigten der Ford-Werke und des Zulieferparks – Landesregierung und Ford stehen für Saarlouis im Wort“ hat der Saarlouiser Stadtrat einstimmig eine Resolution beschlossen, die die aktuellen Ereignisse bei Ford in Saarlouis massiv kritisiert.