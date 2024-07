Brand in Kleingartenanlage Feuerwehr verhindert Ausbreitung der Flammen (mit Fotos)

Update | Saarlouis · Flammen und eine hohe Rauchsäule am Donnerstagmorgen über der Schrebergartenanlage in Saarlouis-Roden. Was bisher bekannt ist.

11.07.2024 , 17:33 Uhr

6 Bilder Feuer in Schrebergartenanlage bei Saarlouis 6 Bilder Foto: Rolf Ruppenthal