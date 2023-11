Förderung ist da Saarlouis erhält eine Million Euro für neue Straßenbäume

„Die Bundesförderung versetzt uns in die Lage, entscheidende Fortschritte bei der Begrünung und der Anpassung der Stadt an den Klimawandel zu erzielen,“ erklärt Melchior. Der städtische Umweltschutzbeauftragte Ney ergänzt: „Das Ziel unseres Projektes ist, die Aufenthaltsqualität und das Stadtbild in möglichst vielen Bereichen schrittweise zu verbessern.“ Die bis 2026 laufende Maßnahme startet zunächst mit einer Planungsphase, in der sinnvolle Baumstandorte identifiziert und auf ihre Eignung hin überprüft werden. Denn die Baumpflanzungen sind mit den Belangen des Verkehrs und insbesondere mit den zahlreichen Leitungen im Untergrund in Einklang zu bringen. Bis die ersten neuen Bäume in der Stadt sichtbar sind, wird daher noch etwas Zeit vergehen.