Fraulautern : Erhöhte Explosionsgefahr: Großbrand in Saarlouiser Industriehalle hält Einsatzkräfte stundenlang in Atem (mit Fotos)

Foto: BeckerBredel 51 Bilder Großbrand bei Stahlveredeler in Saarlouis

Saarlouis Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Fraulautern hat in der Nacht zu Dienstag ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei beschäftigt und nach ersten Schätzungen einen Millionen-Schaden verursacht. Um das Feuer zu bekämpfen, mussten die Einsatzkräfte auch von einem eher unkonventionellen Ort aus löschen.