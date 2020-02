Song für unsere Stadt : Eine Liebeserklärung an Saarlouis

Der Musiker Andreas Nagel sucht für die Produktion seiner musikalischen Liebeserklärung an Saarlouis – das Lied soll, auf CD erscheinen – noch Unterstützer. Foto: Jörg O. Laux

Saarlouis Der Saarlouiser Musiker Andreas Nagel hat ein Lied für seine Heimatstadt geschrieben, das er mit der Hilfe möglichst vieler Saarlouiser produzieren möchte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Laux

Prominente Unterstützer hat Andreas Nagel im Saarlouiser Rathaus und im Landratsamt. Landrat Patrik Lauer bedankt sich in einem Unterstützervideo auf der Homepage des Projekts: „Das ist für uns eine enorme Freude und Ehre und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Projekt. Vielen Dank, Andreas Nagel, für diese Liebeserklärung an unsere Stadt.“ Und auch Oberbürgermeister Peter Demmer und Bürgermeisterin Marion Jost stehen voll hinter dem Vorhaben. Alles, was Saarlouis ausmacht, sei in dem Song zu finden, so Demmer. Man merke, dass ein Saarlouiser das Lied mit Herzblut geschrieben habe, ergänzt Bürgermeisterin Jost.

Worum geht es? „Der Gedanke reifte schon sehr lange in mir“, erzählt Nagel, der in Saarlouis, Dillingen und Saarbrücken eine Musikschule betreibt. Als Musiker feierte er im vergangenen Jahr sein 30. Bühnenjubiläum im Theater am Ring, wo er als Teil der Zugabe seinen Song „Saarlouis“ erstmals live vor Publikum spielte. Das Jubiläum hatte er zum Anlass genommen, seinen Song für Saarlouis endlich in Angriff zu nehmen. „Das passte ganz gut und die Resonanz war toll“, sagt Nagel.

Geschrieben hat er das Lied vor einigen Monaten. „Da hatte ich die ersten Worte und eine Melodie“, erinnert er sich. Flugs wandte er sich an eine Musiker-Kollegin, ebenfalls aus Saarlouis, Maria Mastrantonio: „Ich brauch’ noch Text.“ Nagel weiter: „Und das Tolle war, dass da sofort etwas zurück kam.“ Dazu gesellte noch ein Saarlouiser, Reiner Dietrich aus Fraulautern, der ihm ein Bläserarrangement dazu schrieb. Der Bläsersatz kam dann auch bei dem Live-Auftritt zum Einsatz und soll auch mit auf die Studio-Produktion.

Weitere Unterstützung erhielt er aus dem Kulturamt von Julia Henning. „Es freut mich, dass so viele mit dabei sind“, betont Nagel. Eine echte Saarlouiser Gemeinschaftsproduktion. Schließlich habe Saarlouis eine tolle Kunst- und Kulturszene und ein eigener Saarlouiser Song, der das Positive der Stadt heraushebt, gehöre zu einer Europastadt eben einfach dazu.

Passend zum 340. Geburtstag von Saarlouis in diesem Jahr galt es nun, das Lied von der Bühne auf CD zu bringen. „Eigentlich braucht man eine physikalische CD-Produktion in Zeiten der Streamingdienste und Online-Musik nicht mehr“, gibt Andi Nagel zu. „Aber ich will etwas zum Anfassen. Ebbes zum Schnusen.“

Für das Cover der CD hat Nagel natürlich auch schon vorgebaut und noch einen Saarlouiser mit ins Boot genommen. Bernd Kissel, bekannt unter anderem durch seine Comics über den Saarlouiser Wassermann Fluxus, hat ihm zugesagt, das Cover zu gestalten.

Nun fehlt für Studio und Produktion nur noch das Geld. Da kam Andreas Nagel über eine Kollegin auf die Idee, seinen Song für Saarlouis per Crowdfunding (Gemeinschaftsfinanzierung) online zu finanzieren. Das passte auch gut zur Philosophie als Saarlouiser Projekt. „So können noch mehr Saarlouiser Teil davon werden“, erklärt Andi Nagel.

Per Homepage können seit Anfang Januar Unterstützer – egal ob Privatperson oder Firma – einen Anteil zu seiner privaten Songproduktion beisteuern. Je nach Höhe des Obolus bekommt der Unterstützer ein Dankeschön von einer Motivtasse bis hin zum Wohnzimmerkonzert. Und es läuft . . . Aktuell sind bereits über 2000 Euro zusammengekommen. Ziel ist es, bis zum 20. Februar 3500 Euro für die CD-Produktion zu sammeln. Über die Hälfte ist also schon geschafft.