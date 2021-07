Zunehmende Lockerungen : Saarlouis beendet Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Saarlouis In Saarlouis darf wieder in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken werden. Das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen wurde am Freitag mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die Stadt Saarlouis hat am Freitag das Verbot von Alkoholverzehr auf öffentlichen Plätzen und Straßen aufgehoben. Der Grund seien niedrigere Inzidenzen und immer weitergehende Lockerungsschritte des Landes, teilte die Stadtverwaltung Saarlouis mit.

Die Kreisstadt hatte im Rahmen der Rückkehr zum „Saarland-Modell“ zum 28. Mai eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Verzehrs von alkoholischen Getränken von 21 Uhr bis 2 Uhr auf bestimmten öffentlichen Plötzen und Straßen erlassen. Diese Verfügung ist nun außer Kraft getreten.