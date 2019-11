Solche Blitzer, wie sie im Landkreis an mehreren Stellen stehen, sind in der Stadt Saarlouis abgebaut worden. Andernorts bleiben sie, sind aktiv oder sollen es bald wieder werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Kreis Saarlouis In Saarlouis sind stationäre Blitzer abgebaut worden. Ein Vorbild für andere Kommunen im Kreis, wo solche Säulen installiert sind? Danach sieht es nicht aus.

Die Firma Vetro als bisherige Vertragspartnerin der Stadt Saarlouis hat die stationären Blitzsäulen an allen vier Standorten abgebaut. Das bestätigte am Freitag der kommissarische Leiter des Ordnungsamtes der Stadt, Frederic Stinnen.

Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes (VGH) im Juli, in der es um die von Jenoptik eingesetzten Messgeräte vom Typ Traffistar S 350 ging, speichern diese nicht ausreichend Daten, um die Korrektheit der Messung zu belegen, falls ein Autofahrer gegen den Bescheid klagt. Nachdem das saarländische Innenministerium zunächst angeordnet hatte, alle Messeinrichtungen abzuschalten, die mit so einer Technik arbeiten, teilte es im September mit, dass an der Zuverlässigkeit der Ergebnisse der in den stationären Anlagen in Saarlouis eingesetzten Geräte Poliscan Speed grundsätzlich kein Zweifel bestehe. Diese Geräte könnten also unter „Berücksichtigung einer sich weiter entwickelnden Rechtsprechung deshalb bis auf Weiteres“ wieder angeschaltet werden.