Reifen geplatzt : Betrunkener Vater fährt mit 10-jährigen Sohn über Autobahn bei Saarlouis

Die Polizei in Saarlouis musste einem betrunkenen Autofahrer zu Hilfe kommen, nachdem dessen Fahrzeug auf der Autobahn mit geplatzten Reifen und qualmenden Motor gemeldet worden war. Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarlouis Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei ein Fahrzeug mit geplatzten Reifen und qualmenden Motor auf der A8 bei Saarlouis gemeldet. Als die Beamten den Fahrer des Wagens kontrollieren, erleben sie gleich eine doppelte Überraschung.

Mit qualmenden Motor und geplatzten Reifen endete am Freitag, 6. August, die Trunkenheitsfahrt eines 38-jährigen Mannes auf der A8 bei Saarlouis. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde gegen 20.15 Uhr der beschädigte Wagen des Mannes von einem anderen Verkehrsteilnehmer zwischen dem Autobahndreieck Saarlouis und der Anschlussstelle Dillingen-Süd über Notruf gemeldet. Die Beamten konnten das Fahrzeug, einen blauen Ford KA, schließlich in der Lorisstraße in Saarlouis ausfindig machen.