1 Million Euro investiert Ausbildungslabor für Handwerker der Zukunft: Neues Zentrum in Saarlouis eröffnet (Fotos)

„Versetzen Sie sich in das Jahr 1999. Wie haben Sie sich damals einen Handwerker aus dem Baubereich vorgestellt?“, fragt Margret Schmitt, die Schulleiterin des technisch-gewerblichen und sozialpflegerischen Berufsbildungszentrums (TGSBBZ) in Saarlouis bei der Einweihung der neuen Ausbildungsräume an ihrer Schule. „Vermutlich eine Person mit Hammer, Kelle, Beton und vielleicht einem gelben Helm“, erzählt sie weiter. Aber wie sieht das heute aus? Wie Schmitt beschreibt, arbeitet der Handwerker von morgen digital – mit smarten Werkzeugen, die Arbeitsprozesse „verschlanken, verschnellern und optimieren.“