Der Platz soll „zeitgemäßer und klimagerecht“ werden Am Gutenbergplatz wird gebaut

Saarlouis · Der Platz gegenüber des Robert-Schuman-Gymnasiums, der bisher eher als unattraktiv gilt, soll zu einem Ort werden, an dem man sich gerne aufhält. Im Rahmen der Bauarbeiten mussten vier Winterlinden weichen. Was genau geplant ist und was der Umbau kostet.

27.06.2024 , 07:30 Uhr

Der Abschluss der Arbeiten zur Platzneugestaltung ist für Mitte Oktober eingeplant. Foto: Foto: Gerald Purucker​