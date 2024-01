Jahresrückblick Kreis Saarlouis „Wirtschaft, Wirtschaft und noch mal Wirtschaft“: Saarlouiser Landrat resümiert das Jahr 2023

LAUER Wen wundert es, dass in unserem Industrielandkreis die Frage von Ansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen die ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Die Antwort auf die drei maßgeblichen Themen lautet daher: Wirtschaft, Wirtschaft und noch mal Wirtschaft. Zum ersten mit dem Coup der Ansiedlung des amerikanischen Chipherstellers Wolfspeed auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Ensdorf, der uns mit der größten Fabrik für Halbleiter-Chips in Europa auf der Weltkarte innovativer Mobilität ganz nach vorne bringt. Das hat Signalwirkung auch für andere Unternehmen, sich im Umfeld von Wolfspeed bei uns niederzulassen, um hier bei uns im Landkreis Saarlouis die Zukunft des Automobils entscheidend mitzuentwickeln. Und so hoffnungsvoll das stimmt, umso nervenzehrender ist es zum zweiten gewesen, dass eine Nachfolgelösung für die Ford-Werke trotz intensiver Bemühungen der Landesregierung noch immer nicht verbindlich unter Dach und Fach ist. Wir hoffen sehr, dass dies dann im kommenden Jahr gelingt, je schneller je besser. Und zum dritten natürlich der erst vor wenigen Tagen verkündete Befreiungsschlag für die saarländische Stahlindustrie: die Zusage der Zuschüsse von Bund und Land. Damit wird die klimafreundliche Stahlproduktion „made in Dillingen“ zum Markenkern einer innovativen klimafreundlichen Hüttenindustrie, die Wohlstand und Zehntausende von Arbeitsplätzen im Mittelstand sichert. Der Kampf der gesamten Region am Stahlaktionstag und das füreinander Einstehen haben sich gelohnt. Und genau mit dieser Kraft müssen wir auch in den anderen Bereichen weitermachen.