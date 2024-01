Resolution gegen AfD beschlossen „Sind sie ein Nazi, ignorant oder machtgierig?“ – Scharfe Attacken gegen AfD-Landeschef im Saarlouiser Kreistag

Die Correctiv-Recherche über ein geheimes Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, auf dem die massenhafte Abschiebung auch von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit unter dem beschönigenden Begriff „Remigration“ diskutiert worden war, hat jetzt auch die Saarlouiser Lokalpolitik erreicht. Denn die Berichte zu dem Treffen, an dem laut Correctiv neben einzelnen CDU-Politkern auch führende Vertreter der AfD teilgenommen haben, veranlassten die Fraktionen der SPD, Grünen, FDP, Linken und der CDU im Saarlouiser Kreistag zu einer gemeinsamen Resolution. Diese richtete sich unter dem Titel „Für Vielfalt und Toleranz – Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Faschismus in Deutschland“ vor allem gegen die ebenfalls im Kreistag vertretene AfD.