Fußball-Saarlandliga Reisbachs Cortese schockt seinen künftigen Club

Der SC Reisbach hat dank eines Überraschungserfolgs am ersten Spieltag nach der Winterpause einen Riesensprung in der Fußball-Saarlandliga gemacht. Der SC gewann am Sonntag vor 180 Zuschauern bei den SF Köllerbach mit 2:1 (1:0) und kletterte dadurch von Tabellenrang 17 auf Platz 13. Das Siegtor für den Aufsteiger markierte dabei in der 78. Minute ausgerechnet ein Spieler, der für die kommende Saison schon einen Vertrag in Köllerbach unterschrieben hat: Nicola Cortese. Der 22-Jährige war nach einem Zuspiel des nach einem Fußbruch wieder genesen Jan Demmerle erfolgreich.