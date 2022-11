Nur wenige Impfungen pro Tag : „Die Zeit der Impfzentren ist vorbei“: So ist die Stimmung im Impfzentrum West nach der Schließungsankündigung

Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehören wird: Nach zwei Jahren und über 240 000 verabreichten Impfungen wird das Impfzentrum in Saarlouis zum 23. Dezember wohl endgültig seine Türen schließen. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Zum Jahresende sollen die Impfzentren im Saarland endgültig schließen. Doch wie schnell könnte im Ernstfall wieder geöffnet werden? Was sagen die Beschäftigten dazu? Und was ist mit den übrigen Impfstoffdosen? Wir haben im Impfzentrum in Saarlouis nachgehakt.