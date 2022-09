Da fehlt doch was? : Peinlicher Fehler im Ortsschild von Schwalbach

Die Schreibweise „Saalouis“ für den Landkreis Saarlouis am Ortsschild von Schwalbach fällt auf.

Eberhard Speicher aus Schweich hat am vergangenen Freitag das schöne Saarland besucht, und war auch in Schwalbach, wie er schreibt. „Auf der vom Ortsteil Elm kommenden Bundesstraße bemerkte ich am Ortseingang das in der Anlage abgebildete Ortseingangsschild, auf dem der Landkreis Saarlouis als „Saalouis“ bezeichnet wird. Handelt es sich hierbei etwa um eine neue Schreibweise?“ Schlemihl aus der Sesamstraße würde fragen: „Braucht ihr ein r?“ Und auf unsere Gegenfrage: „Was, ein r?“ Käme nach einem „Pssst“ sein unvergessliches „genau“.