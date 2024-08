Mehr Teilnehmer als erwartet Startschuss in Saarlouis – Lob und Kritik beim ersten Bürgerforum für Klimaschutzkonzept

Das Saarland will in Zukunft deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen. 65 Prozent weniger CO 2 sollen es bis 2030 im Vergleich zum Referenzjahr 1990 nach den Plänen der aktuellen Landesregierung werden. Den dafür notwendigen Handlungsleitfaden soll das neue Klimaschutzkonzept des Saarlandes bilden, dessen erster Entwurf Umweltministerin Petra Berg (SPD) vor wenigen Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. So sieht das bisherige Konzept mehr als 60 Maßnahmenbündel für einen besseren Klimaschutz und geeignete Klimaanpassungen vor.