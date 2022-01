Umstrittene Batteriefabrik im Linslerfeld : IHK-Geschäftsführer spricht sich für SVolt-Ansiedlung aus: „Chance darf nicht verspielt werden“

Foto: SVOLT

Überherrn/Heusweiler IHK-Chef Frank Thomé reagiert auf die jüngsten kontroversen Debatten um die mögliche Ansiedlung des Batterieherstellers SVolt im Saarland. Diese sei ein „starkes Signal“ für die Zukunft. Zuletzt wurde die Ansiedlung unter anderem wegen des vorgesehenen Standorts stark kritisiert.

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), Frank Thomé, hat sich für die Ansiedlung des Batterieherstellers SVolt im Saarland ausgesprochen. Die Pläne waren zuletzt, nicht nur wegen des vorgesehenen Standortes, heftig umstritten: Während Bürgerinitiativen und die neue Partei Bunt.Saar wegen der unmittelbaren Nähe zu einem Naturschutzgebiet demonstrieren, wollen die Saar-Grünen die „strikte Einhaltung umweltrechtlicher Vorgaben“ prüfen, und Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) findet die Ansiedlung „immens wichtig“ für das Saarland.

IHK sieht Chance auf Klimaschutz „ohne erhebliche Wohlstandsverluste“

IHK-Chef Thomé teilt anscheinend Hans’ Meinung: „Diese Chance darf nicht verspielt werden.“ Das Saarland brauche „tragfähige Perspektiven für mehr Wachstum und Beschäftigung in industriellen Zukunftsbereichen“, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK von Donnerstag. Darin wird Elektromobilität als Möglichkeit dargestellt, Klimaschutzziele „ohne erhebliche Wohlstandsverluste“ zu erreichen. Die Antriebswende in der Auto-Industrie werde Arbeitsplätze kosten – darum sei es wichtig, das Saarland als Standort für Elektromobilität zu etablieren.

SVolt-Ansiedlung „starkes Signal an potenzielle Investoren von außerhalb“

Nach Auffassung der IHK könnten aus der Ansiedlung auf dem Linslerfeld sowie im ehemaligen Laminate-Park in Heusweiler im gesamten Saarland neue Wertschöpfungszentren und Arbeitsplätze entstehen, etwa in der Logistik, in der Kreislaufwirtschaft oder im Einzelhandel. Außerdem sei eine erfolgreiche SVolt-Ansiedlung „ein starkes Signal an potenzielle Investoren von außerhalb des Saarlandes, ebenfalls in die Zukunft des Saarlandes zu investieren“, so Thomé.