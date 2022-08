Schnelleres Internet : Wo der Glasfaser-Ausbau im Landkreis Saarlouis noch auf der Kippe steht

Nicht nur bunt, sondern auch schnell: Mit einer Glasfaser-Verbindung können Daten wesentlich schneller über das Internet übertragen werden, als mit den bisher vorherrschenden Kupferkabeln. Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Saarlouis Über 30 000 Haushalte will die Deutsche Glasfaser im Landkreis Saarlouis in naher Zukunft mit schnellem Internet versorgen. Während in den meisten Kommunen der Glasfaser-Ausbau demnächst in die heiße Phase geht, steht er mancherorts noch auf der Kippe.