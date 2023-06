Umstände noch unklar Frau bei Fallschirmsprung im Saarland tödlich verunglückt

Eine Frau aus Bayern ist am Freitagmittag bei einem Fallschirmsprung am Flugplatz in Wallerfangen-Düren gestorben. Was zu dem Unglück geführt hat, ist bislang unklar.

09.06.2023, 18:26 Uhr

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler