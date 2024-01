„Ich will meine Kameraden nicht verlieren“ Feuerwehrleute in Wadgassen drohen mit Austritt – was wird aus Löschbezirken?

In Sachen Feuerwehr hängt in Wadgassen der Haussegen schief. Die Gemeinde möchte die Wehren von Friedrichweiler, Differten und Werbeln an einem zentralen Feuerwehrstandort unterbringen. Doch bei vielen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden kommt dieser Schritt alles andere als gut an. Einige drohen sogar damit, die Wehr zu verlassen. Auch unter den Mitgliedern des Gemeinderats brachen in der jüngsten Sitzung hitzige Diskussionen zur aktuellen Planung aus. Wir klären auf, wo die Streitpunkte liegen und wie es jetzt weitergeht.