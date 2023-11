Neues Ranking veröffentlicht Wieso die Thalia Lichtspiele in Bous eines der besten Kinos Deutschlands sind

Peter Martin hat erst gar nicht verstanden, was er da liest. Als ein guter Bekannter in einer Nachricht schrieb, dass seine Thalia Lichtspiele es unter die Top 20 der besten Kinos geschafft haben, dachte der Betreiber an ein neues Saarland-Ranking. Aber Nein: Die Liste von „testberichte.de“, die Kinos auf Grundlage tausender Google-Bewertungen miteinander vergleicht, gilt für Lichtspielhäuser in ganz Deutschland. „Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet“, sagt Martin im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit einer beinahe makellosen durchschnittlichen Bewertung von 4,8 Sternen (von maximal fünf Sternen) liegt das Kino auf Platz 16 und ist damit eines der beliebtesten in der ganzen Bundesrepublik.