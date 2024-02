Tarifverhandlung gescheitert Dauer-Streik bei Ford-Zulieferer in Saarlouis droht – IG Metall beginnt mit Urabstimmung

Nach zähem Ringen steht bei Ford in Saarlouis ein Sozialtarifvertrag. Dieser sieht Abfindungen, Qualifizierungen und Vermittung an andere Betriebe vor. Gleichzeitig werden 1000 Mitarbeiter im Autowerk über das Produktionsende hinaus am Standort gehalten. Sie sollen bis Ende 2032 weiterbeschäftigt werden.