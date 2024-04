Nach Ankündigung für Firmenbau Autobatteriefabrik im Saarland gerät ins Stocken – Probleme bei SVolt in China?

Was im November 2020 vollmundig an Investitionen fürs Saarland angekündigt worden ist, lässt bis heute auf sich warten: eine Fabrik für Autobatterien an gleich zwei Standorten im Saarland. Von tausenden neuen Jobs für eine zukunftsweisende Technologie war die Rede. SVolt als das Unternehmen, welches für den Bau verantwortlich ist, kündigte an, bis zu zwei Milliarden Euro ins Projekt zu stecken. Jetzt haben wir Frühjahr 2024. Eine Bestandsaufnahme mit nicht gerade beruhigendem Blick an die Börse nach Schanghai und nach Brandenburg.