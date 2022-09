Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Flutung des Bergwerks Saar : Umweltverband will an Klage gegen Grubenflutung festhalten

Umweltverband will an Klage gegen Grubenflutung festhalten

Saarlouis Der Umweltverband ProH2O will weiter juristisch gegen die geplante Grubenflutung im Saarland vorgehen. Er sieht insbesondere die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verletzt.

Der Umweltverband ProH2O hat angesichts der Energiekrise einen Paradigmenwechsel des Bergbaukonzerns RAG mit Blick auf die geplante Teilflutung ehemaliger Bergwerke im Saarland gefordert. Wer jetzt die Gruben volllaufen lasse, zerstöre alternative Energiegewinnungs-Möglichkeiten, die unter Tage gegeben seien, erklärten die Verbandsvorsitzenden Armin König und Hubert Ulrich bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Saarlouis. Sie schlugen vor, das warme Grubenwasser für eine thermische Energiegewinnung und gegebenenfalls für eine hydraulische Wasserkraftumwandlung zu nutzen. Die Teilflutung der ehemaligen Bergwerke auf minus 320 Meter berge dagegen langfristige Risiken für Mensch, Umwelt und Infrastruktur. Deshalb werde der Umweltverband auch an seiner Klage gegen die Grubenflutung festhalten. Trotz der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu einer Klage der Gemeinde Nalbach gegen einen Grubenwasseranstieg allein im Bergwerk Saar, der die Erfolgschancen der aktuellen Klagen saarländischer Kommunen gegen die allgemeine Grubenflutung schmälern dürfte (wir berichteten), sieht ProH2O bei seiner Umweltklage eine andere Ausgangslage. „Im Gegensatz zu Klagen von Kommunen und Privatpersonen, die direkt betroffen sein müssen, können anerkannte Umweltverbände als Sachwalter der Allgemeinheit die Einhaltung umweltbezogener Vorschriften gerichtlich kontrollieren lassen“, so König. Ulrich ergänzte: „Wir halten unsere Umweltklage trotz Prozessrisiken für erfolgversprechend und bitten Kommunen, Verbände und Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung, auch um finanzielle.“