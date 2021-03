Online-Seminare : Fußball-Verband bietet Weiterbildungs-Kurse an

info

Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) veranstaltet erstmals den „IKK Südwest eFootball Liga-Cup“. 56 Mannschaften aus 40 Fußball-Vereinen im Saarland treten in einem Liga-System auf der Playstation 4 (Fifa 21) gegeneinander an. Gespielt wird auf dem digitalen Rasen über zehn Wochen an zehn Spieltagen. 16 Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier des Liga-Cups im elektronischen Fußball (eFootball). Das wird am 19. Juli ab elf Uhr in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken ausgetragen. Falls es die Corona-Lage zulässt, sind dabei Zuschauer zugelassen.

Der Spielplan des Liga-Cups ist auf dem Portal www.fussball.de zu finden: Spielplan/Tabelle IKK Südwest eFootball Liga-Cup. Der SFV wird Spiele auf seinem Twitch-Kanal www.twitch.tv/saarfv zeigen.