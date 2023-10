Tag des Flüchtlings Nach erneuter Besichtigung – Aufnahmestelle Lebach laut Flüchtlingsrat immer noch „menschenunwürdig“

Lebach · Die Lebensbedingungen der Geflüchteten in der Landesaufnahmestelle in Lebach stehen seit Jahren in der Kritik. Mitglieder des Saarländischen Flüchtlingsrates und anderer gesellschaftlicher Organisationen haben das Lager nun wieder besichtigt. Ihre Meinung hat sich kaum geändert.

Foto: dpa/Oliver Dietze

Leben auf engstem Raum ohne Privatsphäre, lange Aufenthaltszeiten oder die Versorgung durch Lebensmittelpakete: Die Lebensbedingungen der Geflüchteten im Lager Lebach (Landkreis Saarlouis) stehen seit Jahren in der Kritik. Anlässlich des diesjährigen „Tag des Flüchtlings“ haben neben Mitgliedern des Saarländischen Flüchtlingsrates (SFR) auch Vertreterinnen und Vertreter der Aktion 3.Welt Saar, des Kinderschutzbundes Saarbrücken, des Paritätischen Rheinland-Pfalz/Saarland und der Seebrücke Saar das Lager besucht.