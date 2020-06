Bilder gesucht von Schülern der Abschlussklassen : Schulabschluss im Kreis Saarlouis: SZ will Namen und Bilder bringen

Schulabschluss im Kreis Saarlouis: SZ will Namen und Bilder bringen

Der Abi-Jahrgang 2019 des Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach – so ein Foto wie hier n der Pfarrkirche St. Sebastian Eppelborn und von einer großen gemeinsamen Feier wird es 2020 kaum geben können. Foto: Dieter Lorig Foto: Dieter Lorig

Kreis Saarlouis Auch das Schulabschlussjahr 2020 ist nicht wie die anderen. Trotzdem wollen wir die jungen Leute, die ihre Schullaufbahn erfolgreich absolviert haben, wie immer angemessen würdigen.

Es ist (so gut wie) geschafft: Wie jedes Jahr schließen auch in diesem außergewöhnlichen 2020 viele junge Damen und junge Herren ihre Schullaufbahn ab. Hauptschul- und mittlerer Abschluss, Fachabitur und Abitur – für alle, die ein solches Ziel erreicht haben, ist das eine tolle Leistung. Für alle gibt es einen Grund zu feiern.

Die Saarbrücker Zeitung hat in den vergangenen Jahren immer auf dieselbe Weise mitgefeiert. Wir haben die Namen der stolzen Absolventen veröffentlicht und dazu die Fotos von den Abschlussfeiern. Das sind immer schöne Bilder von glücklichen jungen Menschen, die sich meistens für diesen Anlass auch hübsch in Schale werfen.

Das macht für die Leute von der Zeitung immer viel Spaß Freude, in der Zeit um Schuljahresende die Listen und die Bilder zu platzieren. Wann hat man schon sonst die Gelegenheit, so viele zufriedene Gesichter zu zeigen, so vielen Verwandten, Freunden und Bekannten eine Freude zu machen, wenn sie ihre Großen bewundern dürfen.