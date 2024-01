Straße gesperrt Hangrutsch blockiert Landstraße zwischen Dillingen und Rehlingen

Verglichen mit dem Chaos, das am Mittwoch herrschte, war die Hochwasser-Lage insgesamt am Donnerstag allerdings deutlich entspannter. Der Regen und die daraus folgenden Überschwemmungen hatten nachgelassen, wie es sich Kreisbrandinspektor Bernd Paul am Tag zuvor im Gespräch mit unserer Zeitung erhofft hatte. Ganz einsatzlos sei er trotzdem nicht durch die Nacht gekommen. Denn in der Ludweiler Straße im Wadgasser Ortsteil Werbeln drohte eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, mit Wasser vollzulaufen, weil der angrenzende Werbelner Bach über die Ufer getreten war. Rund 40 Feuerwehrleute kämpften mit mehreren Pumpen gegen eine Überschwemmung. Sandsäcke der Feuerwehr aus Schmelz sicherten die gefährdeten Bereiche zudem ab. Durch den Einsatz konnte letztendlich Schlimmeres verhindert werden.