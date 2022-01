Eröffnung im Saarland : Neuer „Royal Donuts“-Filiale kommt nach Saarlouis – das ist bereits bekannt

Süß, ausgefallen und eine echte Kalorienbombe. Die Donuts von „Royal Donuts“ sind dekadent – und sehr kreativ. Jetzt eröffnet eine neue Filiale in Saarlouis.

Das Franchiseunternehmen „Royal Donuts“ eröffnet demnächst eine Filiale in Saarlouis. Das kündigen die Betreiber auf ihrer Instagram-Seite an. Über den genauen Eröffnungstermin schweigen die Betreiber noch und schreiben geheimnisvoll: „Nicht mehr lange, dann wisst ihr es.“

Was aber bereits bekannt ist, ist, wo der Donutladen künftig zu finden sein wird: Gegenüber der Stadtschenke in der Stiftstraße in der Innenstadt von Saarlouis. Für Donutfans gibt es dann ausgefallene Kreationen zu kaufen – die aber nicht immer ganz günstig sind.

Das Geschäft in Saarlouis ist die zweite Filiale von „Royal Donuts“ im Saarland. Auch in der Dudweilerstraße 2A in Saarbrücken hat das Franchiseunternehmen mit Sitz in Aachen ein Geschäft.