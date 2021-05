Kurioses Lebenswerk : Eine Weltgeschichte aus dem Saarland

Rolf Schmid, Ex-Unternehmer und Autor des Buches „Opus one“, in seinem Büro in Saarlouis. Foto: Iris Maria Maurer

Saarlouis Früher handelte Rolf Schmid (81) mit Elektronik-Geräten aus Fernost. Heute „verkauft“ er Bildung, unter dem Titel „Opus one“. Sieben Jahre hat der Saarlouiser Unternehmer in sein „Werk des historischen Wissens“ gesteckt.

Es ist ein Name mit Donnerhall, er verleiht Exzellenz: Opus one. Rund 400 Euro kostet eine Flasche des kalifornischen Kult-Weins; Rolf Schmid (81) hat ihn schon getrunken. Also wusste er, was er tat, als er seinem Buch denselben Namen aufdrucken ließ, in Goldbuchstaben, so als sei das 700-Seiten-starke „Werk des historischen Wissens“ genau dies: eine Maßstab setzende neue Weltgeschichte.

An Selbstbewusstsein mangelt es dem früheren Erfolgs-Unternehmer nicht, der sich selbst einen Pionier des China-Geschäfts nennt. Seine Firma SEG mit Sitz in Saarlouis und Hongkong hat, wie er sagt, in ihren besten Jahren bis zu 300 Millionen Euro Umsatz gemacht, und zwar mit dem Import von Unterhaltungselektronik und Küchengeräten – „weißer Ware“ – aus Fernost. Heute heißt die – immens verkleinerte und von seinen zwei Töchtern geführte – Firma Jaxmotech, und Schmid fungiert immer noch als „Consultant“. Kurz, der Mann hat’s drauf, wenn es ums Vermarkten und Verkaufen geht. Deshalb ist in seinem Fall der Schritt in die Öffentlichkeit nahezu folgerichtig, obwohl Schmid das „Opus one“ zunächst mal nur aus einem Grund begann: Weil es ihm, der seit je an Geografie und Geschichte interessiert war, Spaß machte, sein bereits vorhandenes Wissen fest zu halten.

800 Seiten umfasste 2014 die erste Stichwortsammlung: „Ich habe zunächst mal nur für mich selbst geschrieben, es war eine Liebhaberei“, sagt Schmid. Am Ende darf man das Ganze wohl eine Obsession nennen, denn irgendwann schrieb Schmid täglich, stundenlang, mehrere „Mini-Ehekrisen“ musste er überstehen, denn die Wochenend-Schreib-Phasen dehnten sich schließlich bis auf zehn Stunden am Stück aus. Aber aufhören und aufgeben, das ist Schmids Ding nach eigenem Bekunden nun mal nicht, so dass es auch hier wieder in der Logik der angepackten Sache lag, dass Schmid tatsächlich die gesamte Menschheitsgeschichte anpackte, die nun mehrere Kilo wiegt und eher ein „Opus maximus“ denn ein „Opus one“ zu sein scheint. Denn schließlich interessiert den insbesondere dienstlich viel gereisten Autor nun mal das Große und Ganze, das Transnationale und Transkulturelle, von der Urzeit bis ins Raumfahrt-Zeitalter, seien es die Weltreligionen, die großen Kriege, die Sklaverei oder die Erfindung des Buchdrucks.

Studiert hat Schmid, der aus dem Schwarzwald stammt, Betriebswirtschaft. Die ersten Karriere-Jahre verbrachte er in Australien, bei Bosch und Siemens, heiratete eine Australierin. Dann führte ihn der Weg zurück nach Deutschland und ins Asien-Import-Geschäft. 1977 lockte ihn ein Unternehmer „mit einem fürstlichen Gehalt“ ins Saarland, wo Schmid danach dann mit der SEG seine eigene Erfolgsgeschichte schrieb. Seit 25 Jahren ist er in zweiter Ehe mit einer Koreanerin verheiratet, zuhause wird hauptsächlich Englisch gesprochen. „Ich fühle mich als Kosmopolit“, sagt Schmid und zählt einige der Länder auf, die er als Spielorte der Weltgeschichte selbst kennen lernen konnte: die Türkei, Kuweit, Ägypten, Iran…

Da sammelte sich eine Menge Wissen an, das Schmid wegen seines fotografischen Gedächtnisses bis heute unproblematisch abrufen kann. Beim Nachrecherchieren in diversen Biografien und Nachschlagewerken für sein Buch habe er eine „große Befriedigung und Genugtuung“ erlebt, sagt Schmid. Denn: „Ich bin schlauer geworden“. Danach ging‘s ans Neu-Ordnen der Fakten sowie ans Neu-Formulieren von Zusammenhängen – der eigentliche kreative Part. So entstanden 32 Kapitel, die Schmid „Geschichten“ nennt. All das erlebte der frühere Firmen-Chef als „Fitnesstraining im Kopf“.

Und der Leser? Der gerät in einen Strudel an Einzel-Aspekten und Einzel-Biografien, erfährt, wer der erste Chancelor der Oxford-Universität war oder „Queen Min“ – die koreanische Königin Myeongseong (1851-1895). Auch dass Franz Anton Mesmer (1734-1815) die „dynamische Psychiatrie“ erfunden hat, wird nicht verschwiegen oder warum Benjamin Pierce (1805-1880) ein Weltklasse-Mathematiker war. Schmid ordnet sein Material nicht nach der üblichen Systematik, nach National-Geschichten oder Epochen, er findet eigene Zäsuren und inhaltliche Klammern und hält diese originelle Art des Kompilierens für den Hauptvorzug seines Buches und nennt dessen „Kompaktheit“ ein Alleinstellungsmerkmal. „Ich bin kein Wissenschaftler, der alles neu erforscht, ich wollte Grundwissen zusammentragen“, sagt der Hobby-Historiker.

Doch just an diesem Punkt kam dann der Profi, der Unternehmer Schmid, ins Spiel. Denn der erkannte beim Austausch mit Freunden einen Marktbedarf: „Das Wissen ist nicht so stark verbreitet wie man denkt, es gibt viele Lücken.“ Es war klar, das Buch musste auf den Markt. Also engagierte Schmid eine Korrektorin, erledigte selbst viel Lektorats-Arbeit, und ließ das Buch bei „Books-on-demand“ verlegen, es hat eine ISBN-Nummer. Es kostet 79,90 Euro.

„Das Buch ist lesenswert für Leute mit Interesse für Geschichte und Allgemeinwissen”, sagt Schmid und ist überzeugt, dass ein solches Nachschlagewerk gebraucht wird, trotz Internet. Dabei orientiert sich Schmid – mit Augenzwinkern – am Bestseller-Erfolg „Bildung. Alles was Sie wissen müssen“ (1999) von Dietrich Schwanitz: „Wem das gefallen hat, der wird auch mein Buch mögen“, meint er. Ob Schwanitz heute noch ähnliche Popularität erlangen könnte? Darüber macht sich Schmid keinen Kopf. Sein Buch steht für ein verloren geglaubtes unerschütterliches Vertrauen in das humanistische Bildungsideal. Und für das anstrengende, aber erfüllende Streben nach Welt-Erkenntnis, das womöglich im Alter besondere Dringlichkeit besitzt. Ganz im Sinn des von Schmid auf den ersten Seiten zitierten Philosophen Platon: „Glücklich ist, wer im Alter zu einer wahren Anschauung von den Dingen gelangt“.