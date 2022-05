Offizielle Einweihung des Roland-Henz-Platz : Für immer mitten im Herzen seiner Stadt

Saarlouis Mitten im Herzen der Stadt, auf dem Areal des Ravelin V, wurde Mitte Mai der neue Roland-Henz-Platz offiziell eingeweiht.

Roland Henz war von 2005 bis zu seinem viel zu frühen Tod im November 2017 Oberbürgermeister der Kreis- und Europastadt Saarlouis – und so vieles darüber hinaus. Saarlouis war „seine“ Stadt, seine persönliche Herzensangelegenheit. Ihre Menschen mit ihren Sorgen und Nöten, waren ihm stets wichtig, er war ein Stadtoberhaupt „zum Anfassen“ mit einem offenen Ohr für alle. Unerbittlich hat er in allen politischen Bereichen, auf allen bürokratischen Ebenen, immer darum gekämpft, das Beste für die Gegenwart und Zukunft von Saarlouis herauszuholen.

Oberbürgermeister Peter Demmer begrüßte die geladenen Gäste, darunter Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas und Delegationen aus Eisenhüttenstadt, Drancy und Bitche. „Danke Roland“, mit ihrem Transparent brachte die IG Metall Völklingen die herrschende Stimmung perfekt zum Ausdruck. Neben dem aufrichtigen Dank, für die Art, wie er mit Menschen umging, seine vielfältigen Verdienste und sein umfangreiches Wirken, war „Freundschaft“ der Begriff, der auf dem Platz am öftesten zu hören war. Zahlreiche Anekdoten wurden ausgetauscht, fast jeder konnte eine lustige oder bewegende Begebenheit in Verbindung mit dem ehemaligen Verwaltungschef berichten. So erinnerte sich zum Beispiel Innenminister Reinhold Jost, der sich mit Roland Henz fünf Jahre lang ein Büro im Landtag teilte. „Er war so ansteckend mit seiner Lebenslust und Lebensfreude — einfach ein toller Mensch und eine Bereicherung für alle.“

Der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer bezeichnete Henz als „ein Geschenk, das der Stadt Saarlouis gegeben worden ist“. „Wie gerne hätte ich auf diesen Termin heute verzichtet“, fuhr er fort, „viel lieber würde ich jetzt mit Roland in der Altstadt sitzen, das wunderbare Wetter genießen und plaudern. Über das schöne Saarlouis, für das er so viele Visionen hatte und diese mit Verve umsetzte; über die ganze Region, die er so schätzte und in seine Überlegungen stets miteinbezog; und über das Leben, das er so liebte. In seiner Zeit wurde Saarlouis Europastadt, und es blieb nie bei dem bloßen Titel. Roland hat das Miteinander gelebt — gerade jetzt, mehr denn je, ein Gebot der Stunde“.