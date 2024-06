Rund 500 Besucher bei Rock-Konzert in Saarlouis „Den braunen Scheiß aus den Straßen verjagen“ – Landrat mit deutlichen Worten bei Rock-gegen-Rechts-Konzert

Saarlouis · Die Veranstaltung „Rock gegen Rechts“ in Saarlouis setzt mit Musik seit Jahren ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus in der Region. In diesem Jahr bezog einer der Schirmherren, der Saarlouiser Landrat, nicht nur mit deutlichen Worten Position, sondern sprach auch eine klare Warnung aus.

11.06.2024 , 18:00 Uhr

Link zur Paywall Rund 500 Besucher feiern in Saarlouis bei „Rock gegen Rechts“ 28 Bilder Foto: Robert Claus

Von Robert Claus