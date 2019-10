Es gibt noch Karten : Verdis bekannte Oper Rigoletto im Theater am Ring

Saarlouis Die Moldawische Nationaloper präsentiert das Werk an diesem Freitag in Saarlouis. Es gibt noch Karten.

Am Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, präsentiert die Moldawische Nationaloper im Saarlouiser Theater am Ring die bekannte Oper „Rigoletto“.

Die Künstleragentur „Art Stage“ aus Würzburg bringt stets große Inszenierungen nach Saarlouis, diesmal die Oper von Giuseppe Verdi. Sie wurde 1851 am Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt und war bei der Premiere bereits ein überwältigender Erfolg. Hier hat Verdi die gewohnten Muster vertauscht: Das Böse erscheint in der Person des Herrschers und das Gute in der Gestalt des missgebildeten Hofnarren Rigoletto. „ ,Rigoletto’ erschien Verdi zeitlebens als sein erstes Werk, in dem er seine Vorstellungen von einem musikalischen Drama voll verwirklichen konnte und mit dem es ihm gelang, dem Zuschauer einen doppelten Horizont zu eröffnen, gleichzeitig das Innere und das Äußere der Menschen zu zeigen“, heißt es in der Ankündigung.