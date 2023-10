Hitzige Gemeinderatssitzung in Überherrn SVolt-Planungsverfahren wird fortgesetzt – erste Reaktion am Morgen auf Ergebnis

So rechne Ahr, der auch Gewerkschafter ist, mit „bis zu 2 000 Arbeitsplätzen“, die das chinesische Unternehmen an der Saar schaffen will. Diese seien „eine riesige Chance für den Industriestandort Saarland“. Der Strukturwandel treffe das Saarland „schneller und härter als jedes andere Land“. So sei SVolt eine Chance, um diesen zu meistern.