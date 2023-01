Rhythm Of The Dance : Irische Tanzshow kommt nach Saarlouis

Tanz und Show stehen bei „Rhythm of the Dance“ im Mittelpunkt. Foto: Wim Lanser

Saarlouis „Rhythm of the Dance“ präsentiert eine einzigartige Mischung aus Folklore und Tanz im Theater am Ring.

In Saarlouis hat sich die „National Dance Company of Ireland“, die seit über zwei Jahrzehnten die Show „Rhythm Of The Dance“ auf den Bühnen der Welt präsentiert, bei mehreren Gastspielen eine treue Fangemeinde ertanzt. Umso schmerzlicher war für die Mitwirkenden im Januar vergangenen Jahres die Verschiebung ihres Gastspiels an der Saar.

Aber umso mehr freuen sich die 22 Tänzerinnen und Tänzer und ihre mehrköpfige Band am Sonntag, 29. Januar, um 20 Uhr endlich wieder auf den Bühnenbrettern des Theaters am Ring zu stehen. Mit einer einzigartigen Mischung aus Folklore, Tanz und ausgewählten Bühneneffekten hat die atemberaubende Tanzshow das Publikum überzeugen können. Das zweistündige Programm verbindet Energie und Leidenschaft von Irish und Modern Dance mit wunderschönen, romantischen Tanzszenen, mystische Klänge mit irischen Rhythmen und tänzerische Präzision mit sportlicher Höchstleistung – in Kombination mit einer aufwändigen Lichtshow und Kostümen.