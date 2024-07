Pilotprojekt im Rettungsdienst DRK freut sich über Test mit Tele-Notarzt in Dillingen und Siersburg

In den Rettungswachen Dillingen und Siersburg startet am 1. Oktober ein Pilotprojekt zur Einführung des Tele-Notarztes im saarländischen Rettungsdienst. Sollte sich der Einsatz des Systems bei dem Test, an dem außerdem die Rettungswache Tholey beteiligt ist, bewähren, will der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Saar den Tele-Notarzt in allen landesweit 37 Rettungswachen einführen.