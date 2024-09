12. Frauenlauf Rekord-Teilnehmerfeld bei Frauenlauf in Saarlouis 2024

Mit dem Rekord-Teilnehmerfeld von 1442 Frauen startete der 12. Frauenlauf in Saarlouis. Viele liefen in Gruppen und hatten so mehr Spaß auf der Strecke. Es ging den meisten nicht ums gewinnen, sondern die Freude am gemeinsamen Laufen stand eindeutig im Vordergrund bei dieser Veranstaltung.