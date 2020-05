Lübeck-Travemünde: Strandkörbe werfen am Abend lange Schatten auf den Strand an der Ostsee. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Kreis Saarlouis Umsatzeinbruch und unübersichtliche Beschränkungen – die Branche ist bedroht, berichten Reisebüros im Kreis Saarlouis.

„Die Politik hat viel zu tun und schwere Entscheidungen zu treffen, aber die Reisebranche braucht Hilfe“, sagt Salvatore Fiandaca, Geschäftsführer von GS Reise und Freizeit in Saarlouis. „Wir leiden schon mehr als fünf Monate in Folge. Schon Reisebuchungen aus dem Vorjahr im November und Dezember sind betroffen. Jetzt muss klug gehandelt werden, wenn die Branche nicht komplett zusammenbrechen soll“, sagt Fiandaca bestimmt.

Neubuchungen von Reisen sind wegen der Corona-Pandemie rar. Genau genommen zwei Reisen, einmal Kanaren und einmal Mallorca, sind bei Fiandaca in der ganzen Corona-Zeit gebucht worden. Die Umbuchungen und Stornierungen von Reisen sind zur Zeit hingegen so zahlreich wie die angebotenen Reiseziele. „Rund 80 bis 90 Prozent der Menschen stornieren ihre Reisen komplett“, schätzt Fiandaca. Für Reisebüros, die von den Provisionen bei der Reisevermittlung leben, bedeutet das den Wegfall des Großteils ihres Umsatzes.

Auch im First Reisebüro in Dillingen sind Anfragen nach Reisen für die nächste Zeit noch rar, hieß es auf die SZ-Nachfrage Ende vergangener Woche. „Die Neubuchungen der letzten Monate kann ich an zwei Händen abzählen“, sagt Jan Petry, Geschäftsführer des Dillinger Reisebüros. Sieben bis acht Neubuchungen hat er derzeit, schätzt der 41-Jährige. Er rechnet mit rund 60 Prozent weniger Umsatz, allein in diesem Monat.